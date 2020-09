De Luca: “Orgoglioso del progetto per il nuovo ospedale di Salerno” (VIDEO) (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Annunciato da tempo, con un finanziamento di 400 milioni di euro, la regione Campania attraverso il presidente Vincenzo De Luca, ha illustrato questa mattina nei dettagli il progetto per il nuovo policlinico che ospiterà l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno. Sarà la seconda struttura ospedaliera policlinica e sorgerà su una superficie di 220000 metri quadrati dove sorgeranno 732 posti, 50 posti letto di terapia, 8 per la intensiva neonatale. De Luca ha ripercorso il periodo nella quale con l’ex rettore dell’Università Pasquino si era già ipotizzato di realizzare un nuovo ospedale non riuscendo, però, a reperire i fondi che questa volta arrivano ... Leggi su anteprima24

