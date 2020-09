Coronavirus: record contagi in Slovenia, 108 nelle 24 ore (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSAmed, - BELGRADO, 11 SET - Forte balzo dei contagi in Slovenia, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus sono stati 108, record giornaliero dall'inizio della pandemia lo scorso marzo. ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus: record contagi in Slovenia, 108 nelle 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Jakarta, si aggrava l’emergenza coronavirus. Sistema sanitario al collasso

Ieri 40 persone morte per il Covid-19 sono state sepolte nel cimitero di Pondok Ranggon: è il numero più alto mai registrato in un solo giorno. Dal 14 settembre rientra in vigore il lockdown parziale.

Coronavirus, ultime notizie. Gran Bretagna: Pil +6,6% a luglio. Federfarma: «Le farmacie non riescono a ordinare il vaccino antinfluenzale»

«Io vedo la luce in fondo al tunnel, penso che da qui a un po' di mesi avremo notizie incoraggianti dal mondo scientifico, ma in questi mesi dobbiamo resistere. I comportamenti di ciascuno sono davver ...

