Coronavirus, pub vieta l’ingresso a chi ha meno di 25 anni: “Troppi contagi tra i giovani, vogliamo tenere i clienti al sicuro” (Di venerdì 11 settembre 2020) vietato l’ingresso a chi ha meno di 25 anni. È quanto ha deciso un pub del North Yorkshire, nel Regno Unito, alla luce dei dati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus, da cui emerge che l’età media dei contagi si è abbassata e i casi riguardano ormai sempre di più i giovanissimi, come è successo nel paese dove si trova il locale, Sherbern-in-Elmet. “Ci abbiamo riflettuto con molta attenzione, continueremo a cercare di garantire che la nostra comunità, i clienti e il personale siano tutti al sicuro in questi tempi difficili. Prima che qualcuno provi a dire che abbiamo torto, pensi alle implicazioni per noi come azienda – aveva spiegato la proprietaria del locale in un post pubblicato (e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020)to l’ingresso a chi hadi 25. È quanto ha deciso un pub del North Yorkshire, nel Regno Unito, alla luce dei dati sull’andamento dell’epidemia di, da cui emerge che l’età media deisi è abbassata e i casi riguardano ormai sempre di più issimi, come è successo nel paese dove si trova il locale, Sherbern-in-Elmet. “Ci abbiamo riflettuto con molta attenzione, continueremo a cercare di garantire che la nostra comunità, ie il personale siano tutti al sicuro in questi tempi difficili. Prima che qualcuno provi a dire che abbiamo torto, pensi alle implicazioni per noi come azienda – aveva spiegato la proprietaria del locale in un post pubblicato (e ...

ItaliaaTavola : Covid, Israele chiude ancora Primo Paese al secondo lockdown - Italia a Tavola - TargatoCN : Membro dello staff positivo al Covid-19, il pub-pizzeria Galot di Roccabruna chiude a scopo preventivo - charlesberman : RT @ilpost: Il numero massimo di persone che potranno riunirsi sarà in vigore sia all’aperto che al chiuso, nelle case, nei parchi, nei pub… - PerutaAntonio : Poi qualcuno spiegherà perché da lunedì.A meno che vogliano non ridurre le visite ai pub nel weekend. Boh! Coronavi… - ilpost : Il numero massimo di persone che potranno riunirsi sarà in vigore sia all’aperto che al chiuso, nelle case, nei par… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pub Coronavirus: un pub vieta l'accesso ai bambini per colpa dei genitori Mamme.it L’Europa può frenare la prossima ondata di pandemia?

“Rischiamo di vanificare tutti i risultati ottenuti”. L’allarme è stato lanciato il mese scorso dal virologo Christian Drosten sul settimanale tedesco Die Zeit, e pur essendo riferito alla Germania va ...

Confesercenti Centro Abruzzo: la Regione revochi subito l’Ordinanza n.82/2020

.– Secondo l’Associazione gli esercizi pubblici sono a rischio di cessazione attività. E’ necessario evitare l’accanimento contro gli imprenditori. Rafforzare invece la rete dei controlli Sulmona, 11 ...

“Rischiamo di vanificare tutti i risultati ottenuti”. L’allarme è stato lanciato il mese scorso dal virologo Christian Drosten sul settimanale tedesco Die Zeit, e pur essendo riferito alla Germania va ....– Secondo l’Associazione gli esercizi pubblici sono a rischio di cessazione attività. E’ necessario evitare l’accanimento contro gli imprenditori. Rafforzare invece la rete dei controlli Sulmona, 11 ...