Conte costretto ad arrendersi, rinuncia a fare il suo “show” a Domenica In. E accampa scuse (Di venerdì 11 settembre 2020) Travolto dalle polemiche per quel suo “messaggio alla nazione” annunciato in pompa magna e previsto per Domenica dal pulpito televisivo del Contenitore di Raiuno condotto da Mara Venier, Conte fa la vittima. E dichiara di fare un passo indietro spiegando di rinunciare all’ennesima apparizione leaderistica dagli schermi della tv pubblica. La scusa ufficiale? «Lo faccio per la scuola. Ci rimetterebbe in un momento così delicato»… Travolto dalle polemiche, Conte declina l’invito a “Domenica in”… Il polverone sollevato da più parti in merito all’annunciata partecipazione del premier con un messaggio fiume per gli auguri agli alunni che, dopo 24 ore, faranno rientro a scuola in una situazione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Travolto dalle polemiche per quel suo “messaggio alla nazione” annunciato in pompa magna e previsto perdal pulpito televisivo delnitore di Raiuno condotto da Mara Venier,fa la vittima. E dichiara diun passo indietro spiegando dire all’ennesima apparizione leaderistica dagli schermi della tv pubblica. La scusa ufficiale? «Lo faccio per la scuola. Ci rimetterebbe in un momento così delicato»… Travolto dalle polemiche,declina l’invito a “in”… Il polverone sollevato da più parti in merito all’annunciata partecipazione del premier con un messaggio fiume per gli auguri agli alunni che, dopo 24 ore, faranno rientro a scuola in una situazione ...

WarmenBent : Figuraccia epica di #Conte costretto alla retromarcia dopo l'annuncio del messaggio alla nazione durante la prima p… - rinaldodinino : @_DAGOSPIA_ ma il RENZI cosa si aspettava di ottenere un lauto compenso in termini di voti politici sapendo cos'ha… - NeroTifoso : Oggi mi sveglio con strani pensieri, l’Inter riesce a vendere #Nainggolan, #Vidal non risolve con Barça ed è costre… - AndreaInterNews : Aggiungo: se Conte e il suo staff non gli programmano un piano di allenamento altamente specifico, alla terza sedut… - MoratoAlexandro : @matteosalvinimi Fossi in te non gliela farei passare liscia. Ti processano quando dovrebbero processare pure Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte costretto Di Maio tira in ballo Draghi per fare le scarpe a Conte ilGiornale.it Salvini è stato contestato a Torre del Greco e ha interrotto il comizio

AGI - Fischi, insulti, grida 'Buffone', cori da stadio, 'Bella ciao' e lancio. E' la contestazione organizzata a Torre del Greco, nel Napoletano, per Matteo Salvini. Il segretario leghista è riuscito ...

Roma, dal Tiburtino a Ostia le scuole che non riaprono

Mario Rusconi, presidente dell’associazione dei presidi di Roma e del Lazio, lo dice a chiare lettere: «A oggi il 20 per cento delle scuole di Roma e provincia non è in grado di riaprire, ma nella Cap ...

AGI - Fischi, insulti, grida 'Buffone', cori da stadio, 'Bella ciao' e lancio. E' la contestazione organizzata a Torre del Greco, nel Napoletano, per Matteo Salvini. Il segretario leghista è riuscito ...Mario Rusconi, presidente dell’associazione dei presidi di Roma e del Lazio, lo dice a chiare lettere: «A oggi il 20 per cento delle scuole di Roma e provincia non è in grado di riaprire, ma nella Cap ...