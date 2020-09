Ciccio Graziani, trasportato d’urgenza in ospedale: è in rianimazione (Di venerdì 11 settembre 2020) Ciccio Graziani, storico attaccante del Torino scudettato nel ‘76 e campione del mondo nell’82 con l’Italia di Bearzot, è ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Donato di Arezzo a causa di una brutta caduta in casa avvenuta alla fine della scorsa settimana. Graziani, 67 anni, avrebbe riportato fratture alle costole, tanto da aver trascorso i primi giorni nel reparto di rianimazione. Il 67enne di Subiaco avrebbe riportato la frattura delle costole ma le sue condizioni appaiono in rapido e progressivo miglioramento stando alla nota diffuca dalla Asl Toscana Sud Est in totale accordo con il diretto interessato. Fortunatamente le condizioni di Graziani sono subito apparse buone ed è stato lui stesso a raccontare quanto successo ai ... Leggi su howtodofor

