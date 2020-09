C’era una volta a Los Angeles la trama del film stasera su Rai 4 sabato 12 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) C’era una volta a Los Angeles il film su Rai 4 stasera sabato 12 settembre, trama C’era una volta a Los Angeles è il film scelto per la prima serata di sabato 12 settembre su Rai 4 dalle 21:20, un action crime che si fonde con la commedia portando a un imperdibile risultato tutto da ridere. Once Upon a Time in Venice è il titolo originale che fa riferimento al quartiere di Venice Beach della città della California. Il film del 2017 è scritto e diretto dai fratelli Mark e Robb Cullen e vede protagonisti Bruce Willis e Jason Momoa. Molte uscite direttamente in digitale in giro per il mondo con un incasso globale al disotto del ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 11 settembre 2020) C’era unaa Losilsu Rai 412C’era unaa Losè ilscelto per la prima serata di12su Rai 4 dalle 21:20, un action crime che si fonde con la commedia portando a un imperdibile risultato tutto da ridere. Once Upon a Time in Venice è il titolo originale che fa riferimento al quartiere di Venice Beach della città della California. Ildel 2017 è scritto e diretto dai fratelli Mark e Robb Cullen e vede protagonisti Bruce Willis e Jason Momoa. Molte uscite direttamente in digitale in giro per il mondo con un incasso globale al disotto del ...

