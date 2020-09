#CancelNetflix infuoca i social, più di 600.000 firme contro “la sessualizzazione dei bambini” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il film Netflix Cuties – Mignonnes il titolo originale – continua a far parlare di sé, ma non per i motivi sperati. A circa un mese dalla pubblicazione di un poster promozionale in cui le giovani protagoniste erano ritratte in pose ritenute troppo esplicite e fuori luogo, attorno all’hashtag #CancelNetflix sono tornate ad agglomerarsi le proteste del web. È stata anzitutto una parte della critica a dirsi contrariata per la rappresentazione sessualizzata dei bambini nel film francese – disponibile sulla piattaforma dal 9 settembre – ma in breve lo sdegno è diventato il sentimento predominante su Twitter e altre piattaforme social. La spinta polemica del #CancelNetflix si è incanalata rapidamente in una petizione su Change.org, che al momento ha raccolto poco più di ... Leggi su optimagazine

