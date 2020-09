Calciomercato, nome a sorpresa per l’attacco dell’Inter. Genoa e Atalanta tentano il colpaccio, tentativo del Torino (Di venerdì 11 settembre 2020) Le trattative di Calciomercato entrano sempre più nel vivo, il campionato di Serie A sta per iniziare ma per concludere le operazioni ci sarà tempo fino ai primi giorni di ottobre. Le dirigenze provano a chiudere altri colpi, oggi è stata una giornata ricca di emozioni, ecco tutto nel dettaglio. ESTERO – Florenzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Psg. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi dall’AS Roma. Il giocatore ha firmato un prestito fino al 30 giugno 2021 compresa un’opzione di acquisto. Il 29enne terzino destro è nato a Roma ed è passato attraverso le fila dell’AS Roma, diventando professionista nel 2011. Alessandro è diventato capitano nel 2019, totalmente totalmente con 280 presenze, segnando 28 gol e fornendo 32 assist ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Le trattative dientrano sempre più nel vivo, il campionato di Serie A sta per iniziare ma per concludere le operazioni ci sarà tempo fino ai primi giorni di ottobre. Le dirigenze provano a chiudere altri colpi, oggi è stata una giornata ricca di emozioni, ecco tutto nel dettaglio. ESTERO – Florenzi è ufficialmente un nuovo calciatore del Psg. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi dall’AS Roma. Il giocatore ha firmato un prestito fino al 30 giugno 2021 compresa un’opzione di acquisto. Il 29enne terzino destro è nato a Roma ed è passato attraverso le fila dell’AS Roma, diventando professionista nel 2011. Alessandro è diventato capitano nel 2019, totalmente totalmente con 280 presenze, segnando 28 gol e fornendo 32 assist ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - Glongari : #Sassuolo: se si dovesse concretizzare l’addio di #Rogerio che piace molto al #Newcastle #NUFC un nome gradito in e… - ManuFilippone95 : RT @sa_cantone: Il #Milan probabilmente acquisterà un difensore centrale. #Milenkovic rappresenta il profilo ideale, ma ad oggi non c'è una… - fcin1908it : Inter, Darmian per Ranocchia. Chi al posto di Godin? 'C'è un nome e sarebbe un colpaccio' - - Danielee1899 : RT @sa_cantone: Il #Milan probabilmente acquisterà un difensore centrale. #Milenkovic rappresenta il profilo ideale, ma ad oggi non c'è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato nome Calciomercato Napoli, Deulofeu nome nuovo per l’attacco. Piace sempre Veretout, Milik fuori rosa Sport Fanpage Mercato – Godin via? Si riaccende la pista Kumbulla. Il Verona non fa sconti ma l’Inter ha una strategia

La notizia di mercato di ieri pomeriggio è stata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell’Inter: Diego Godin lascerà Milano. Nonostante il grande finale di stagione giocato dall’ex Atletico Mad ...

Ascoli Calcio, Saric ufficialmente bianconero. Club: “Importante investimento del patron Pulcinelli”

Diventa ufficiale il secondo movimento in entrata dell'Ascoli nel calciomercato estivo 2020. Dal Carpi è stato prelevato a titolo definitivo il 23enne centrocampista bosniaco Dario Saric con la seguen ...

La notizia di mercato di ieri pomeriggio è stata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell’Inter: Diego Godin lascerà Milano. Nonostante il grande finale di stagione giocato dall’ex Atletico Mad ...Diventa ufficiale il secondo movimento in entrata dell'Ascoli nel calciomercato estivo 2020. Dal Carpi è stato prelevato a titolo definitivo il 23enne centrocampista bosniaco Dario Saric con la seguen ...