Berlino | i 400 minori da Lesbo distribuiti in 10 Paesi Ue

(ANSA) - BERLINO, 11 SET - Saranno in tutto dieci i Paesi Ue che accoglieranno i 400 minori non accompagnati dal campo di Moria, nell'isola greca di Lesbo: è quanto annunciato dal ministro degli Inter ...

Migranti, l’autocritica della Merkel: “Non possiamo essere soddisfatti della politica migratoria europea”

Autocritica che fa ben sperare. E’ quella che emerge dalle parole della cancelliera tedesca Angela Merkel in un incontro con il presidente del Ppe Donald Tusk alla fondazione Konrad Adenauer a Berlino ...

