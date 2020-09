Atalanta, il Papu Gomez rifiuta l’Arabia Saudita: la favola continua (Di venerdì 11 settembre 2020) Atalanta, il Papu Gomez rifiuta l’Arabia Saudita: la favola continua, c’è la Champions League da giocare a Bergamo «No, grazie». Il Papu Gomez ha risposto all’offerta arrivata dall’Al Nassr: niente milioni, l’argentino vuole rimanere a Bergamo. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla scelta del numero 10 di atalantino di rimanere in serie A: la favola non finisce qui. «NO GRAZIE» – Un assegno a tanti zeri – si legge sulla rosea – non fa vacillare l’argentino che, con la Champions League e Gasperini, ha trovato la sua casa. Papu non si muove, la storia d’amore continua. Leggi su ... Leggi su calcionews24

