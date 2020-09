Argentina, Messi sorride: la sua squalifica è andata in prescrizione (Di venerdì 11 settembre 2020) L’Argentina ha annunciato che la squalifica rimediata da Leo Messi in Copa America è andata in prescrizione La squalifica rimediata da Leo Messi nel match della scorsa Copa America, a seguito di un contrasto commesso ai danni del cileno Medel, è caduta in prescrizione a causa del Covid-19. Lo ha annunciato la stessa federazione Argentina. Il presidente Alejandro Domínguez aveva richiesto la prescrizione della squalifica (Leo Messi doveva scontare ancora due giornate di squalifica) e la CONMEBOL ha accolto positivamente la richiesta. Messi potrà così giocare contro Ecuador e Bolivia nei match di qualificazione ai ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) L’ha annunciato che larimediata da Leoin Copa America èinLarimediata da Leonel match della scorsa Copa America, a seguito di un contrasto commesso ai danni del cileno Medel, è caduta ina causa del Covid-19. Lo ha annunciato la stessa federazione. Il presidente Alejandro Domínguez aveva richiesto ladella(Leodoveva scontare ancora due giornate di) e la CONMEBOL ha accolto positivamente la richiesta.potrà così giocare contro Ecuador e Bolivia nei match di qualificazione ai ...

