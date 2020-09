Anticipazioni Verissimo 12 settembre | ospiti un imprenditore molto discusso | due amatissimi conduttori e personaggi del GF VIP 5

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 settembre 2020)12: domani pomeriggio alle 16, subito dopo “Daydreamer – Le Ali del Sogno”, tornerà su Canale 5 “” di Silvia Toffanin. Sarà un appuntamentocommovente, perché com’è noto il programma è sospeso da marzo per via del Coronavirus (poi ovviamente c’è stata la pausa estiva). In questo periodo è stato mandato in onda “– Le Storie” con le interviste fatte in passato. Gli spoiler dicono che le prime puntate della nuova edizione dovrebbero essere senza pubblico, poi si vedrà. Cominciano a trapelare i nomi degli: vediamo chi sono.12 ...