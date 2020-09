All’altare vestita da principessa Disney (Di venerdì 11 settembre 2020) Le spose, ai tempi del Coronavirus, avranno dovuto sicuramente rivedere i dettagli della loro cerimonia nuziale. Eppure, il Covid non potrà rovinare loro né il giorno più bello né tantomeno la possibilità di indossare l’abito che sognano sin da piccole. Magari proprio un modello simile a quello visto nella favola Disney preferita, da Cenerentola a La Sirenetta. Il sogno diventa davvero realtà grazie ad Allure Bridals che, ispirandosi ai dettagli di ognuna delle nove principesse disneyane, ha dato vita a 16 creazioni diverse, divise in Fairy Tale Wedding Collection e Fairy Tale Platinum Collection, per il momento in vendita nel Regno Unito. Leggi su vanityfair

