Violenza sulle donne, Pugliese: “Nel Lazio erogati 106 contributi libertà” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – “Sono 106 le donne uscite dal tunnel della violenza che riceveranno dalla Regione Lazio il contributo di libertà di 5mila euro, parliamo quasi del 90% delle richieste. Aspettiamo ancora 45 domande, c’è tempo fino a fine anno. E’ un piccolo sostegno, sempre si può fare di più, ma siamo vicini a queste 106 donne ed è importante.” E’ un successo e un segnale di speranza quello che descrive, in un’intervista all’agenzia Dire su centri antiviolenza e case rifugio, l’assessora alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Giovanna Pugliese. Leggi su dire

