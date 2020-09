Strage di Bologna, dai depistaggi al fango: ora è il turno della ‘terrorista palestinese’ (Di giovedì 10 settembre 2020) I depistaggi delle inchieste sulla Strage di Bologna sono nati insieme alla Strage stessa. Se oggi è entrata nelle nostre orecchie la frase stampata in una sentenza sul “più grande depistaggio della storia repubblicana”, riferita all’intenso attivismo a Palermo del poliziotto Arnaldo La Barbera ed altri per ingannare l’Italia sulla Strage di via D’Amelio, già a Bologna, dodici anni prima, un folto gruppo criminale ha attuato un gravissimo inquinamento delle informazioni sul massacro del 2 agosto del 1980. Sebbene gli esecutori materiali siano stati condannati da tempo, quel depistaggio in fin dei conti ha funzionato abbastanza bene nell’intento di confondere gli investigatori e ... Leggi su ilfattoquotidiano

