Serie C, il presidente Ghirelli: “Ecco quando inizierà il campionato. Covid-19, tifosi allo stadio e club a rischio fallimento…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Partenza e calendari della Serie C in bilico e club in difficoltà economiche per l’assenza dei tifosi sugli spalti a causa dell'emergenza da Covid-19.Su questi e altri punti è intervenuto nuovamente il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato anche della questione stadi: "Dobbiamo capire cosa succederà dopo la riapertura delle scuole, sarà quello la sfida principale. La Serie C difficilmente potrà resistere ancora per molto senza tifosi, innanzitutto per la passione, poi perché il nostro calcio dai botteghini ottiene dei guadagni. Il pubblico che va allo stadio garantisce anche sponsorizzazioni, e senza il pubblico ... Leggi su mediagol

