Scuola, eseguiti 500mila test sul personale: 13mila i positivi al Covid-19 (Di giovedì 10 settembre 2020) Quasi il 50% del personale della Scuola, pari a circa 500mila tra docenti e non docenti, si è sottoposto al test sierologico per il Covid-19 e il 2,6%, pari a circa 13mila persone, è risultato ... Leggi su tgcom24.mediaset

Professori e studenti si son messi al lavoro per prepararsi alla prossima apertura del 24 settembre e riadattare i vecchi banchi in postazioni monoposto come previsto dalle regole anti-covid. Succede ...Con 17.391 tamponi effettuati, sono 245 i nuovi casi positivi in Lombardia con una percentuale pari all'1,4%, in crescita rispetto a ieri (1,02%). C'è un nuovo decesso in regione per un totale di 16.8 ...