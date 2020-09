Ricettazione gioielli rubati, chiuso dalla Polizia "Compro Oro" ad Avezzano (Di giovedì 10 settembre 2020) L'Aquila - La Polizia Amministrativa del Commissariato di P.S. di Avezzano ha proceduto all’esecuzione di un provvedimento di chiusura temporanea di 30 gg. dell’attività di “Compro oro”, sita nella zona centrale di Avezzano, di proprietà di V.M., 44enne di origini ucraine. Il provvedimento di sospensione della licenza, a firma del Questore di L’Aquila, è scaturito a seguito della definizione di un procedimento il cui iter, iniziato dal personale del Commissariato, è stato definito dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di L’Aquila. L’attività era stata oggetto di accertamenti a seguito del fermo di P.G. a carico di M.S., 30enne di Capistrello, individuato come l’autore di ... Leggi su abruzzo24ore.tv

