Paolo Ruggirello rimane agli arresti domiciliari, i giudici danno ragione alla tesi difensiva (Di giovedì 10 settembre 2020) Per la DDA di Palermo non c’erano dubbi che Paolo Ruggirello ex deputato regionale – imputato nell’operazione “Scrigno” e per questo finito prima in carcere e successivamente, dopo una travagliata vicenda anche sanitaria, agli arresti domiciliari – doveva tornare in carcere. L’accusa è quella di avere tentato di favorire il boss Mariano Asaro, al ritorno... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Paolo Ruggirello rimane agli arresti domiciliari, i giudici danno ragione alla tesi difensiva

Procura perde il ricorso

Per l’ex deputato regionale del Pd, Paolo Ruggirello, non si riaprono le porte del carcere. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha infatti respinto il ricorso della Procura antimafia che nell’ambito d ...

