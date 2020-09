“Navalny avvelenato da alti funzionari russi” secondo Mike Pomepeo (Di giovedì 10 settembre 2020) Mike Pompeo sul caso Navalny: “vi sono probabiltà concrete che l’ordine venga da alti funzionari russi. Penso che non sia positivo per il popolo russo” Il segretario Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato nelle ultime ore che l’ordine di avvelenare l’oppositore del Cremlino, Aleksei Navalny, probabilmente è partito da “alti funzionari russi”. “Penso che la gente in tutto il mondo veda questo tipo di azioni per quello che sono”– ha detto Pompeo sul caso Navalny. “E quando si vede il tentativo di avvelenare un dissidente, e che vi siano probabiltà concrete che (l’ordine) venga da alti funzionari russi, penso che non sia positivo per il popolo russo, penso che non ... Leggi su zon

PaoloGentiloni : #Navalny avvelenato con il #Novichok rivela il governo tedesco. Ora vogliamo la verità sui responsabili - gennaromigliore : Dalla Germania arriva la conferma di ciò che ormai tutti sospettavamo: Alksej #Navalny è stato avvelenato con il No… - ilpost : Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino: lo ha detto il governo tedesco, in seguito a un nuovo test… - fashionart19 : RT @mar__bru: Navalny, Novichok, And Nord Stream 2 | - repubblica : Caso Navalny, il segretario Usa Pompeo: 'Avvelenato da alti funzionari russi' [aggiornamento delle 11:16] -

