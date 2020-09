Nasce il Centro Studi di Confartigianato Avellino (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – La provincia di Avellino risulta essere la prima in termini di importanza socio-economica dell’artigianato nell’intera regione e vanta il primato “rosa” in Campania per numero di donne imprenditrici. E’ quanto viene fuori da un dossier elaborato dal neonato Centro Studi di Confartigianato Avellino. In base a un indice sintetico, che è stato definito considerando l’incidenza media per ciascuna variabile socio-economica del rapporto tra il dato provinciale e quello medio regionale, emerge un valore dell’indicatore pari a 1,31 in Irpinia contro un valore medio regionale pari a 1,00 come importanza socio-economica del comparto. Analizzando nel dettaglio le singole variabili che hanno determinato ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Nasce il Centro Studi di Confartigianato Avellino. Mocella: “L’Irpinia prima in Campania per importanza socio-econo… - PortalEducatori : #educatori (Bergamo: nasce “Generavivo”, il nuovo concept dell'abitare che mette al centro le relazioni) -… - piazzasalento : Nasce un Centro studi per conoscere Parabita e il territorio circostante, ricordando il maestro Giuseppe Serino ??… - PaoloInnocent11 : Sant'Orsola Bologna, nasce il Centro per le malattie infiammatorie croniche intestinali - PiacereGusto : LA CANTINA, IL CUORE PROPULSIVO DI PISAN-BATTEL Siamo nel centro storico di #SanSevero, in corso Vittorio Emanuele… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Centro Nasce Vedano Shopping, il "centro commerciale" virtuale di Vedano Olona VareseNoi.it Torino, cerca di rapinare una birra a un passante: arrestato

Una pattuglia del Comm.to Centro in servizio di Volante, lo scorso lunedì pomeriggio, transitando all’interno del parco del Valentino, nota due uomini litigare animatamente, nelle vicinanze dell’area ...

Casa delle Artiste, degli Artisti: il centro di arte contemporanea di Milano riparte da Gina X

Per una settimana, in occasione della art week milanese, la Casa degli Artisti cambia pelle, ospitando un progetto di matrice femminile nato da un collettivo di artiste, critiche e curatrici. Partite ...

Una pattuglia del Comm.to Centro in servizio di Volante, lo scorso lunedì pomeriggio, transitando all’interno del parco del Valentino, nota due uomini litigare animatamente, nelle vicinanze dell’area ...Per una settimana, in occasione della art week milanese, la Casa degli Artisti cambia pelle, ospitando un progetto di matrice femminile nato da un collettivo di artiste, critiche e curatrici. Partite ...