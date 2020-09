L’Isola dei Famosi torna nel 2021: novità esplosive (Di giovedì 10 settembre 2020) Ritornerà nel gennaio del 2021, dopo due anni di pausa, l’Isola dei Famosi. I nuovi concorrenti della 15esima edizione del reality show L’isola dei Famosi si farà. Adesso è arrivata anche l’ufficialità dalla Mediaset, con la pubblicazione del palinsesti della stagione televisiva 2021. Il reality inizierà a gennaio del prossimo anno, e a condurlo stavolta non ci sarà Alessia Marcuzzi. Sarà probabilmente Ilary Blasi a prendere il posto dell’ex moglie di Simone Inzaghi alla conduzione dello show, che lascerà il programma dopo ben 5 stagioni. Il nome della compagna di Totti non è ancora stato ufficializzato, mentre il matrimonio tra la Marcuzzi è definitivamente concluso, forse anche a causa delle polemiche generate dalla 13esima e ... Leggi su bloglive

