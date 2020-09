La scollatura vietata: scoppia il caso al Museo d’Orsay (Di giovedì 10 settembre 2020) Fissavano il suo seno insistentemente ma nessuno le spiegava che era quello, il motivo, per cui non volevano farla entrare in uno dei musei più importanti del mondo, nella città nota un tempo per essere patria di libertà: Parigi La giovane donna è stata fermata all’ingresso del Museo d’Orsay: «O si copre, o lei non … L'articolo La scollatura vietata: scoppia il caso al Museo d’Orsay proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

«O si copre, o lei non entra», hanno intimato i funzionari del Museo d’Orsay a una giovane donna con abito scollato. Dopo un breve litigio all’ingresso la visitatrice ha ottemperato mettendosi la giac ...

