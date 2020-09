La misteriosa arma nucleare di Trump (Di giovedì 10 settembre 2020) “Ho costruito un nucleare... un’arma che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese. Abbiamo qualcosa che non hai mai visto né sentito. Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo. Non c’è nessuno... quello che abbiamo è incredibile”. Donald Trump se ne è vantato in una delle interviste (tutte registrate) rilasciate a Bob Woodward, leggendario giornalista del Watergate il cui ultimo libro - “Rage”, Rabbia - contiene una serie di dichiarazioni shock del presidente Usa, dal coronavirus alla crisi con la Corea del Nord.Trump ha parlato a Woodward di un ordigno operativo, tirando fuori la rivelazione mentre rievocava la tensione con la Corea del Nord nel 2017, quando i due Paesi erano arrivati a un passo dallo scontro. Ora la stampa ... Leggi su huffingtonpost

Caso Aleksei Navalny – il leader dell'opposizione russa è uscito dal coma

Proseguono le vicende del caso Aleksei Navalny. Ieri l'ospedale Charité di Berlino, dove è ricoverato per avvelenamento il leader dell'opposizione russa, ha dichiarato che Navalny è uscito dal coma.

