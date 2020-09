La donna che ha aggredito Salvini è condannata per spaccio, favoreggiamento e prostituzione? Incensurata! (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 9 settembre 2020 Matteo Salvini, leader della Lega, è stato aggredito a Pontassieve (Firenze) da una donna originaria del Congo maledicendolo e strappandogli di dosso il rosario. La donna, secondo quanto riportato dal Corriere, sarebbe impegnata nel servizio civile per il Comune di Pontassieve, ma su di lei stanno circolando alcuni post social che non trovano riscontro. Il tuo browser non supporta il tag iframe Su Instagram, così come su diversi post Facebook, circola un testo in cui viene accusata di essere stata condannata per spaccio, favoreggiamento all’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Tre accuse gravi che, come ho detto in precedenza, non si trova alcun riscontro. Nessuna testata ... Leggi su open.online

