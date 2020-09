La campagna dell’associazione “Fede speranza e carità” in difesa delle famiglie bisognose (Di giovedì 10 settembre 2020) Parte la campagna sociale dell’Associazione Nazionale Fede, speranza e carità. Un messaggio forte ed importante per chiedere un piccolo aiuto a sostegno delle famiglie in difficoltà. Dal 6 settembre va in onda lo spot della campagna sociale, trasmesso dalle reti Mediaset, grazie a Media Friends, per sensibilizzare ciascuno di noi ad aiutare chi ne ha bisogno. Le donazioni intestate all’associazione si possono effettuare tramite il numero IBAN: IT05W0857511201000000183797, che ricorre anche nello spot. Dopo trenta anni di ‘ missione ‘ sul campo, la famiglia Crucitti diviene ora la fondatrice di questa associazione, nella quale sono coinvolti in primis tutti loro. Mamma e papà di undici figli Antonello e Angela Crucitti hanno negli anni insegnato loro la ... Leggi su secoloditalia

