Julie and the Phantoms, la recensione: dedicarsi alle proprie passioni per superare il dolore (Di giovedì 10 settembre 2020) La nostra recensione di Julie and the Phantoms, la nuova serie teen di Netflix che strizza l'occhio al musical , disponibile dal 10 settembre 2020 sulla celebre piattaforma streaming. Una nuova serie teen è appena sbarcata su Netflix: Julie and the Phantoms è disponibile dal 10 settembre 2020 sulla celebre piattaforma streaming, andando ad arricchire l'offerta per ragazzi con una comedy musicale (ispirata ad un'omonima serie brasiliana) che vede tra i suoi registi Kenny Ortega, vincitore di un Emmy e già noto agli appassionati del genere musical per aver lavorato ad High School Musical e Descendets, entrambe serie di film di successo di casa Disney. Come approfondiremo meglio nella nostra recensione di Julie and the Phantoms questa ... Leggi su movieplayer

rapplerdotcom : Cassandra and Robert Angelo are proud. ?? - TVSERIESMOVIES3 : ?? Gioca ora: Julie and the Phantoms Stagione 1 Episodio 1 in linea ?????? Link ?? - TVSERIESMOVIES3 : ?? Gioca ora: Julie and the Phantoms Stagione 1 Episodio 1 in linea ?????? Link ?? - TwitGinger : Dal 10 Settembre arriva su @NetflixIT #JulieAndThePhantoms e vi assicuriamo che è da non perdere! Ecco un'anticipaz… - ShowsPopular : ?? Gioca ora: 'Julie and the Phantoms (US)' Stagione 1 Episodio 1 ~ Online Link ?? -