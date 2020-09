In quattro e pestarlo e nessuno che è intervenuto, l’unico lottatore era Willy, dice il campione (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessio Sakara, campione italiano di MMA, dice la sua sui fatti che hanno portato alla morte di Willy Monteiro Duarte: “Lui è l’unico vero fighter, chi era lì doveva difenderlo”. “Terrorizzare le persone non dicendo la verità: questa è violenza, non la nostra“, spiega Alessio Sakara, fighter italiano di MMA, l’arte marziale praticata dai … L'articolo In quattro e pestarlo e nessuno che è intervenuto, l’unico lottatore era Willy, dice il campione proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : quattro pestarlo Willy Monteiro ucciso per aver difeso un amico: i quattro arrestati portati via tra la rabbia di Colleferro RomaToday Willy Monteiro ucciso per aver difeso un amico: i quattro arrestati portati via tra la rabbia di Colleferro

Willy, ucciso a Colleferro: i combattimenti Mma degli arrestati | VIDEO

