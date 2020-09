Il record italiano, una scuola chiusa ancora prima della riapertura (Di giovedì 10 settembre 2020) In provincia di Arezzo l'Italia fa un record: una scuola chiude prima ancora di riaprire. È successo a Bibbiena dove il Sindaco Filippo Vagnoli ha annunciato due positività al Covid all'interno del personale dell'Istituto Dovizi. chiusa l'attività. Il Sindaco commenta: “E' stata da subito attivata tra Comune, Dirigenza scolastica, Asl e Carabinieri la macchina per la ricostruzione dei contatti stretti. prima di 36 ore non potremo prendere decisioni in nessuna direzione. Ci saranno ovviamente delle quarantene e tutte le decisioni sulla scuola e la sua riapertura verranno prese nelle prossime ore ma non prima di venerdì. L'obiettivo è quello di garantire l'apertura, ma ad ora ... Leggi su iltempo

LiaCapizzi : Wow. Enorme Yeman Crippa. A Ostrava corre il nuovo record italiano nei 5000: 13'02'26. Il mitico Totò Antibo lo de… - poliziadistato : Al Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca) il portacolori delle #Fiammeoro ????? #YemanCrippa vola nei 5.000 metri… - repubblica : Atletica leggera, storico Crippa: dopo trenta anni cade il record italiano dei 5000 di Antibo - Ultron65 : RT @tempoweb: Il record italiano, una #scuola chiusa ancora prima della riapertura #bibbiena #arezzo #10settembre - SeratEnrico : RT @tempoweb: Il record italiano, una #scuola chiusa ancora prima della riapertura #bibbiena #arezzo #10settembre -