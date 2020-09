Gli auguri di Matteo Salvini alla senatrice Liliana Segre per i suoi 90 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Giovedì 10 settembre 2020 Liliana Segre, reduce della Shoah e senatrice a vita, compie 90 anni: a farle gli auguri sono stati diversi esponenti politici, tra cui il leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno, infatti, ha scritto sui suoi social: “auguri di cuore alla senatrice Liliana Segre per i suoi 90 anni” allegando un video di un suo intervento ad Agorà, andato in onda nella mattinata del 10 settembre. Nel filmato si sente Salvini interrompere la conduttrice Luisella Costamagna affermando: “Permettetemi di far gli auguri ... Leggi su tpi

