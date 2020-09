Giugliano brucia ancora, ennesimo mega rogo nei pressi del campo rom in zona Asi (Di giovedì 10 settembre 2020) Giugliano. ennesimo disastro nei pressi della zona Asi, appiccato rogo in pieno giorno. Stanno bruciando un questi minuti un enorme quantitativo di rifiuti tossici nei pressi del campo rom in zona Asi. Il mega incendio ha sviluppato una grossa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sarebbero già giunti i vigili … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Quattro roghi in uno. Quattro incendi in pochi metri. Quattro colonne di fumo altissime, fumi tossici che hanno reso l'aria irrespirabile per chilometri. E ieri mattina il tanfo e il cattivo odore han ...

