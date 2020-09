Gazzetta - Szoboszlai vuole Napoli: il gioiellino non rinnova e spinge per essere ceduto (Di giovedì 10 settembre 2020) Dominik Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo, anni 19, è attenzionato da numerosi club inglesi e tedeschi. Il Borussia Dortmund, per esempio, vorrebbe riunirlo a Haaland, ma Szoboszlai giocherebbe volentieri in serie A. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Mercato #Napoli vicino a #Szoboszlai: gioiello in arrivo alla corte di Gattuso - tuttonapoli : Gazzetta - Szoboszlai vuole Napoli: il gioiellino non rinnova e spinge per essere ceduto - PieroDaCu : RT @Gazzetta_it: #Mercato #Napoli vicino a #Szoboszlai: gioiello in arrivo alla corte di Gattuso - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: '#Szoboszlai a sorpresa: offerta dall'Italia, già pronti 25 milioni' ? - infoitsport : Gazzetta annuncia: Szoboszlai in arrivo al Napoli, via libera di ADL! Cifre e dettagli -