Falsa partenza per il Paris Saint-Germain: caduta 1-0 contro il Lens (Di giovedì 10 settembre 2020) Colpo di scena nel debutto stagionale del Paris Saint-Germain: i campioni di Francia in carica cadono in casa del Lens per effetto della rete di Ganago, agevolato dallo svarione del portiere Bulka. Uno scivolone inaspettato, giustificato in parte dalle tantissime assenze tra i parigini, complici anche i casi di Coronavirus.LA GARASi intuisce presto che non sarà una serata semplice per i parigini. Al 5' Ganago si avventa sul pallone e va al tiro, venendo chiuso in extremis dalla retroguardia avversaria. Passano 12 minuti e il Lens si ripete, stavolta in maniera più chiara: ancora Ganago si ritaglia lo spazio per tirare e la palla va sul palo. Il PSG prova a replicare, ma non riesce mai a inquadrare lo specchio della porta. Al 35' nuova chance per il Lens: colpo di testa di ... Leggi su itasportpress

Il "Dottore" ha smentito catogoricamente le voci di un possibile ritiro, anticipando che a Barcellona potrebbe essere annunciata la firma con Petronas.

Roma, per gli asili nido partenza in salita: niente mascherina, bimbi a casa

Niente disinfettanti, che dovrebbero essere ovunque, mascherine che mancano e assembramenti all’entrata. Caos negli asili della capitale che hanno riaperto ieri dopo la forzata chiusura per il lockdow ...

Il "Dottore" ha smentito catogoricamente le voci di un possibile ritiro, anticipando che a Barcellona potrebbe essere annunciata la firma con Petronas.