Ecco “Cannabis – credevo fosse droga”, il libro di Flavio Passi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il 15 settembre 2020 esce in libreria “Cannabis – credevo fosse droga” (Edizioni Effetto), un saggio nel quale l’autore, Flavio Passi, racconta la sua esperienza decennale di consumatore e coltivatore – per uso personale – di Cannabis. “La Cannabis non va né osannata né demonizzata. Va studiata e rispettata”, le parole dell’autore. “Ho 45 anni e nel mio libro espongo la mia esperienza di assuntore e coltivatore (sempre e solo due piante per uso strettamente personale) di Cannabis, esperienza che è cominciata soltanto dieci anni or sono. Racconto di come questa sostanza abbia migliorato la mia vita (soffrivo di una complessa forma di insonnia, che ho risolto soltanto grazie alla Cannabis) nonché la vita di tante ... Leggi su tpi

