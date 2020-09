Dugenta, mette in salvo i fratelli da incendio: donna muore di asfissia (Di giovedì 10 settembre 2020) Dugenta. Ha messo in salvo i suoi tre fratelli, uno dei quali affetto da disabilità ma, a causa della tossicità dei fumi, una donna di 50 anni è morta per asfissia. L’incendio è avvenuto all’alba, poco dopo le 4, in un’abitazione di Dugenta, in provincia di Benevento. Campania, mette in salvo i fratelli da incendio: … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MediasetTgcom24 : Benevento, mette in salvo i fratelli da un incendio: 49enne morta per asfissia #dugenta -