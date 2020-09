Due Bidelle Positive al Covid, Chiusa La Scuola “Dovizi” di Bibbiena (Di giovedì 10 settembre 2020) Lo rende noto il sindaco di Bibbiena in provincia di Arezzo, Filippo Bagnoli, annunciando che due casi di positività da Covid-19 sono stati riscontrati nel personale scolastico dell’istituto comprensivo “Bernardo Dovizi”. È stata disposta la chiusura completa della Scuola in attesa di ulteriori informazioni sanitarie. Le due persone sono due Bidelle risultate Positive ai test sierologici a cui si sono sottoposte. Tutte le persone che sono entrate in contatto con loro nell’ultimo periodo sono state sottoposte a tampone per evitare focolai all’interno della Scuola stessa. Leggi su youreduaction

