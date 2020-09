De Laurentiis positivo al Covid: 'Ho mangiato troppe ostriche'. Bufera social: 'Irresponsabile' (Di giovedì 10 settembre 2020) La notizia della positività di al non lascia indifferenti i social, che si dividono fra chi augura una pronta guarigione al presidente del e chi coglie l'occasione per fare polemica. Su Twitter è ... Leggi su leggo

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - lara_ugolini : RT @petergomezblog: Aurelio de Laurentiis è positivo al Covid: dopo il test è andato all’assemblea della Lega Serie A - peppe844 : RT @HuffPostItalia: De Laurentiis all'assemblea della Lega senza mascherina e barcollante: aveva già i sintomi del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis positivo

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è positivo al Covid. "La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ier ...Nell’era Coronavirus certe notizie non stupiscono tanto, ma di sicuro apprendere della positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non lascia del tutto indifferenti. Il massimo dirigent ...