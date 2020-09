Covid-19: AstraZeneca sospende le sperimentazioni cliniche del suo vaccino (Di giovedì 10 settembre 2020) La società farmaceutica britannico-svedese AstraZeneca ha annunciato martedì 8 settembre, di sospendere i suoi studi clinici per un vaccino contro il Coronavirus effettuati con l’Università di Oxford, dopo lo sviluppo di un malessere, non spiegato, da uno dei volontari per la vaccinazione. Questo è ciò che riferiscono diversi media anglosassoni. Si tratta di una procedura standard nei test sui vaccini per garantire che le versioni sperimentali non causino reazioni gravi tra i volontari. Come parte degli studi clinici randomizzati globali dell’Università di Oxford sul vaccino contro il coronavirus, è stato avviato il nostro normale processo di valutazione e abbiamo volontariamente sospeso le vaccinazioni per consentire una valutazione della sicurezza del ... Leggi su sbircialanotizia

