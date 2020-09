Coronavirus Lombardia, 245 nuovi casi e un morto. Aumentano ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 10 settembre 2020) Milano, 10 settembre 2020 - Con 17.391 tamponi effettuati, sono 245 i nuovi positivi al Coronavirus, di cui 43 'debolmente positivi' e 14 a seguito di test sierologico, registrati oggi in Lombardia,... Leggi su ilgiorno

espressonline : Risposte veloci in Veneto, privati favoriti in Lombardia, zero controlli al porto di Napoli: la mappa dei tamponi è… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+112). A fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi riscon… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 14 morti e #contagi in crescita. #Lombardia e Campania le regioni con il maggior numero di persone c… - ChiaraBaldi86 : In #Lombardia fino al 15 ottobre resta l’obbligo della mascherina al chiuso, mentre all'aperto è obbligatoria nel c… - paolochiariello : #Juorno ecco i dati del contagio in Italia regione per regione: le peggiori sono Lombardia e Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus Lombardia, Massimo Galli: "Inutile la quarantena senza tampone". DIRETTA Sky Tg24 Il Covid 19 avanza: oggi 1597 casi e 10 vittime

Avanza ancora l'epidemia di Covid 19 in Italia, con 1.597 casi oggi contro i 1.434 ... Ma con grandi differenze regionali, perché se in Lombardia se ne fanno oltre 17mila, in Campania, dove pure si ...

Coronavirus in Italia: 1.597 nuovi contagi, 10 morti e 94mila tamponi

Le Regioni che fanno segnare i maggiori incrementi sono la Lombardia (+245 casi in 24 ore), la Campania (+180), il Lazio (+163), il Veneto (+147) e l'Emilia Romagna (+110) In aumento i casi di coronav ...

Avanza ancora l'epidemia di Covid 19 in Italia, con 1.597 casi oggi contro i 1.434 ... Ma con grandi differenze regionali, perché se in Lombardia se ne fanno oltre 17mila, in Campania, dove pure si ...Le Regioni che fanno segnare i maggiori incrementi sono la Lombardia (+245 casi in 24 ore), la Campania (+180), il Lazio (+163), il Veneto (+147) e l'Emilia Romagna (+110) In aumento i casi di coronav ...