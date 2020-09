Coronavirus a Parolise, il sindaco: 'I tre pazienti stanno bene, non hanno alcun sintomo' (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Irpinia, sono 11 i positivi di oggi 10 settembre 2020 Coronavirus in Irpinia, prorogato lo screening dei cittadini rientrati dall'estero e dalla Sardegna 10 settembre 2020 Coronavirus a ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : I tre positivi sono tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. A confermare i nuovi contagi è stato il sindac… - bassairpinia : Coronavirus. Altri 11 positivi in Irpinia: 3 a Sperone e 3 a Parolise, contagi anche a Pietradefusi, Grottaminarda,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Parolise Coronavirus a Parolise, il sindaco: "I tre pazienti stanno bene, non hanno alcun sintomo" AvellinoToday Coronavirus, ancora numeri alti in Irpinia: altri 11 positivi

Ancora numeri alti in Irpinia relativi al contagio da Coronavirus. L’Asl di Avellino ha comunicato che sono risultati positivi 11 tamponi. Tre sono residenti a Sperone, altrettanti a Parolise: in tutt ...

Coronavirus: undici irpini positivi

In Irpinia 11 persone sono risultate positive al Covid-19 a comunicarlo l’Azienda Sanitaria Locale. 3, residenti nel comune di Sperone, contatti di positivo; 3, residenti nel comune di Parolise, conta ...

Ancora numeri alti in Irpinia relativi al contagio da Coronavirus. L’Asl di Avellino ha comunicato che sono risultati positivi 11 tamponi. Tre sono residenti a Sperone, altrettanti a Parolise: in tutt ...In Irpinia 11 persone sono risultate positive al Covid-19 a comunicarlo l’Azienda Sanitaria Locale. 3, residenti nel comune di Sperone, contatti di positivo; 3, residenti nel comune di Parolise, conta ...