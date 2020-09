Contrada, lotta alla criminalità: denunciato 30enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – I Carabinieri di Forino hanno denunciato un trentenne di Contrada ritenuto responsabile del reato di “Detenzione abusiva di munizioni”. All’esito di perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell’articolo 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, finalizzata alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti, emergeva che il predetto deteneva illegalmente una dozzina di cartucce a pallettoni per fucile calibro 12. Le munizioni, rinvenute in un comodino della camera da letto, sono state sottoposte a sequestro e per il trentenne, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo Contrada, ... Leggi su anteprima24

Una cerimonia partecipata per dire ancora una volta ‘no alla violenza di genere’. Si è tenuta sabato a Fucecchio, in piazza Caduti di Nassiriya dove si è tenuto il taglio del nastro della terza panchi ...

BROLO (ME) – VIA TRENTO – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, al piano 1° e 2°, della superficie commerciale di mq 166,50, composto da cucina, 3 camere, wc, deposito, 2 ripostigli e corridoio, p ...

