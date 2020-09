Castel Volturno, sparatoria a Pineta Mare: un morto e un ferito (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ di un morto e di un ferito il bilancio di una drammatica sparatoria avvenuta questo pomeriggio a Castel Volturno, sul litorale Domizio. Secondo quanto riporta Casertace, diversi colpi di pistola sono stati esplosi in via Brescia, ferendo mortalmente una persona. Castel Volturno, sparatoria in via Brescia: un morto Ancora da chiarire la dinamica di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

