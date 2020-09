Campari festeggia 160 anni di storia guardando al futuro (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – In un momento storico in cui la celebrazione della vita ha un significato fortemente condiviso e sentito, Campari Group festeggia il 160esimo anniversario dalla sua fondazione con una scultura che è un inno alla vita e rappresenta i valori che hanno guidato il Gruppo dalla sua nascita, nel 1860, e in tutto il suo percorso di evoluzione e crescita in tutto il mondo, sempre con uno sguardo al futuro. Il 160essimo anniversario è stato celebrato ieri,9 settembre, là dove è sorto il primo stabilimento dell’azienda, a Sesto San Giovanni, con l’inaugurazione di “Infinito Campari”, opera d’arte pensata e realizzata dallo scultore Oliviero Rainaldi. Un lascito che rafforza il legame dell’azienda ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Campari festeggia Campari festeggia 160 anni di storia guardando al futuro Teleborsa Campari festeggia 160 anni di storia guardando al futuro

(Teleborsa) - In un momento storico in cui la celebrazione della vita ha un significato fortemente condiviso e sentito, Campari Group festeggia il 160esimo anniversario dalla sua fondazione con una sc ...

Infinito Campari, inaugurata l’opera di Rainaldi che celebra Campari

Infinito Campari, la grande scultura di Oliviero Rainaldi che rappresenta l’espressione artistica e simbolica di 160 anni di celebrazione della vita, è stata svelata oggi al pubblico presso la sede de ...

(Teleborsa) - In un momento storico in cui la celebrazione della vita ha un significato fortemente condiviso e sentito, Campari Group festeggia il 160esimo anniversario dalla sua fondazione con una sc ...Infinito Campari, la grande scultura di Oliviero Rainaldi che rappresenta l’espressione artistica e simbolica di 160 anni di celebrazione della vita, è stata svelata oggi al pubblico presso la sede de ...