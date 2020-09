Calciomercato Spezia, si sogna il colpo Yaya Touré (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Spezia, si sogna il colpo Yaya Touré: il centrocampista ivoriano si è proposto al club ligure Lo svincolato Yaya Touré s’è offerto allo Spezia. Il centrocampista ivoriano – come riportato dal Secolo XIX – si è offerto tramite un intermediario al club neopromosso in Serie A. L’ex centrocampista del Manchester City, più volte accostato in passato alla serie A, ha rifiutato il Botafogo. Al momento ci sono stati solo contatti, mentre sono più concrete le piste che portano a Riccardo Saponara della Fiorentina e a M’Bala Nzola del Trapani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per chiarire le questioni del mercato e della prossima stagione viola ATTACC ...

CESENA – Domani il Cesena dirà addio a Emanuele Valeri, già ceduto da due settimane alla Cremonese ma costretto a restar ...

