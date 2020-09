Calciomercato Roma, segnale da Manchester: Smalling sempre più vicino (Di giovedì 10 settembre 2020) Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', oggi il Manchester United ha concesso al difensore di ... come anticipato da Calciomercato.it. Leggi su calciomercato

DiMarzio : #Roma, #Smalling sempre più vicino al ritorno - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, c'è l'accordo con #Smalling - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Roma, Florenzi vicino al Paris Saint-Germain Operazione in prestito con diritto di riscatto L'age… - genovesergio76 : Eurosport : Florenzi al PSG, è fatta: prestito con diritto di riscatto - - Cucciolina96251 : RT @forzaroma: Lo #ShanghaiShenhua dà l’ok al prestito di #ElShaarawy: la #ASRoma è la sua prima scelta #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Esordio con vittoria per il Civitavecchia nelle amichevoli precampionato. Al Vittorio Tamagnini la squadra guidata da Simone Tangini ha sconfitto per 2-0 il Santa Severa, formazione che milita in seri ...Aurelio De Laurentiis positivo al Covid. La voce che si era diffusa nella serata di ieri per cui uno dei 20 presidenti di serie A, riunitisi ieri a Milano per l'assemblea che ha dato via libera alla c ...