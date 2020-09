Calciomercato, Borja Valero torna alla Fiorentina. Florenzi verso il Psg (Di giovedì 10 settembre 2020) Borja Valero, fatta per il ritorno alla Fiorentina. Florenzi verso il prestito al Psg dopo la stagione in prestito in Spagna. Prosegue il Calciomercato a pochi giorni ormai dalla ripresa del campionato, e a fare notizia è il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina. Il centrocampista torna alla Viola mentre Benassi passa all’Hellas Verona. La Roma invece si muove in uscita con il trasferimento di Florenzi in prestito al Psg. La trattativa sarebbe ormai alle battute finali. Calciomercato, Borja Valero torna alla ... Leggi su newsmondo

SkySport : Fiorentina, è fatta per il ritorno di Borja Valero - DiMarzio : #Calciomercato #Fiorentina, si lavora per il ritorno di #BorjaValero: la situazione - DiMarzio : #Verona, sondaggio per #BorjaValero. E inoltre c'è il sì di #Tameze - Mediagol : #Calciomercato #Fiorentina, Pradè senza filtri: “La verità su De Rossi e Dzeko e il futuro di Chiesa e Milenkovic.… - Mediagol : #Calciomercato #Fiorentina, Pradè senza filtri: 'La verità su De Rossi e Dzeko e il futuro di Chiesa e Milenkovic.… -