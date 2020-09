Bukowski è la sua letteratura: il sogno americano con un finale marcio (Di giovedì 10 settembre 2020) Il primo (e per ora unico) laboratorio di scrittura che ho tenuto l’ho iniziato con la lettura della poesia E così vorresti fare lo scrittore di Charles Bukowski in cui l’autore invita le persone a non scrivere, ma uscire a divertirsi. Se devi sederti davanti al foglio bianco e pensare “oggi cosa diavolo potrei scrivere?” non farlo, esci, cerca l’amore o una bottiglia di whisky, ma non stare lì a meditare sul foglio bianco. La lezione si è svolta a fine febbraio 2020, la settimana dopo è partito il lockdown e del laboratorio non se n’è fatto più niente. Il monito di Bukowski era stato rispettato. Il 16 agosto avrebbe il vecchio Hank – come lo chiamavano gli amici – compiuto cento anni il più influente e trasgressivo scrittore americano ... Leggi su ilfattoquotidiano

