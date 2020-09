Attacco alla Polizia in Puglia, bomba carta distrugge l'auto di un agente (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Un vero e proprio Attacco alla Polizia a Canosa di Puglia, dove una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte nel parcheggio del commissariato del centro della provincia di Barletta-Andria-Trani, danneggiando l'auto privata di un poliziotto e un mezzo di servizio. L'esplosione, avvenuta intorno alle 3 ed avvertita anche a notevole distanza dalla sede del commissariato, non ha provocato feriti pur essendo di notevole potenziale. L'agente a cui è stata distrutta l'auto aveva ricevuto dal sindaco della cittadina un riconoscimento per l'impegno profuso al servizio della comunità. Sul caso sono in corso indagini che potrebbero giovarsi delle immagini riprese dal le ... Leggi su agi

