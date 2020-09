A Friuli Doc la musica friulana con Albino Perosa e il Novecento, venerdì 11 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) La collaborazione tra Comune di Udine e Societât Filologjiche Furlane – Società Filologica friulana, prosegue anche per l’edizione 2020 di Friuli Doc, con un aperitivo “speciale”. A tutti gli appassionati, infatti, venerdì 11 settembre, alle ore 19.00, all’interno della corte di Palazzo Mantica (in via Manin 18), sarà offerta gratuitamente una “degustazione musicale friulana” con: Albino Perosa e il Novecento. Per l’occasione, il maestro Guido Freschi (violino principale) dirigerà il complesso “Gli archi del Friuli e del Veneto”. L’appuntamento proporrà un ideale percorso attraverso le opere ... Leggi su udine20

IlFriuli : #FriuliDoc, che la festa abbia inizio! Alle 17.30, in piazza Libertà, la cerimonia d’inaugurazione della 26esima ed… - informatrieste : Oggi inaugurazione della fiera 'Friuli Doc' in totale sicurezza - - bar_rubino : RT @orporick: La strana sensazione di andare a scuola tra bolle, varchi, firme per accedere, distanziamento, mascherine ovunque, non poter… - diariodiudine : Parte Friuli Doc con il ringraziamento agli “eroi” dell’emergenza Covid - Giorgia97588988 : RT @orporick: La strana sensazione di andare a scuola tra bolle, varchi, firme per accedere, distanziamento, mascherine ovunque, non poter… -