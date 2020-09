A Cavallo clonato non si guarda in bocca: nato negli Usa il primo puledro di razza przewalskii. Creato dal Dna congelato 40 anni fa (Di giovedì 10 settembre 2020) Trotta e galoppa a San Diego il primo Cavallo razza prezewalskii clonato con successo, è nato presso la struttura veterinaria di un collaboratore dello Zoo di San Diego. Il puledro, nato da una madre surrogata domestica, è un clone del Cavallo maschio di Przewalski il cui DNA era stato congelato 40 anni fa al Global Frozen Zoo. Questa specie, una volta estinta nella natura selvaggia, ha iniziato ad essere reintrodotta nelle sue gamme native. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Lo scorso 6 agosto, negli Stati Uniti, è nato il primo esemplare clonato di cavallo di Przewalski, una specie equina selvatica originaria dell'Asia, da tempo sull'orlo dell'estinzione. La notizia è st ...

Un puledro che arriva da lontano… nel tempo

Bologna, 8 settembre 2020 – È nato lo scorso agosto nella clinica di Timber Creek, negli States e solo recentemente la comunità scientifica ne ha dato comunicazione. Si tratta di un puledro geneticame ...

